Yoga Auszeit - Meditation erlernen

Yoga nach Tradition T. Krishnamacharya

bis

Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim

Yoga ist ein wunderbarer Weg, sich selbst zu entdecken und inneren Frieden zu finden. Es ist eine sanfte Methode zur Entspannung, die nicht nur den Körper heilt, sondern auch den Geist zur Ruhe bringt und Klarheit schenkt.

Gleichzeitig fördert es die Achtsamkeit, sowohl sich selbst gegenüber als auch im Umgang mit anderen.

Dieser Kurs wird in der Tradition von T. Krishnamacharya durchgeführt, wobei die Übungssequenzen individuell an die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst werden.

Bitte bringen Sie ein Badetuch und ein Getränk mit. Yogamatten und Kissen stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung.

bis
