Yoga Auszeit - Ruhe und Besinnung in der Weihnachtszeit

Gong Klangyoga

bis

Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim

Klangyoga verbindet sanfte Yoga-Übungen mit den beruhigenden Klängen von Klangschalen und anderen Klanginstrumenten.

Die feinen Töne und Schwingungen unterstützen dabei, tiefer zu entspannen und die Wirkung der Bewegungen zu intensivieren. Eine wohltuende Praxis, die Körper, Geist und Atem harmonisch in Einklang bringt.

Bitte bringen Sie ein Badetuch und ein Getränk mit. Yogamatten und Kissen stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Kursleitung: Sibylle Schimscha

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Gartensaal, Erdgeschoss

(Eingang Parkseite)

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich:

Tourist-Information im Alten Rathaus

Marktplatz 1

Telefon: 07931 57-4815

E-Mail: tourismus@bad-mergentheim.de

Kurhaus Bad Mergentheim.jpg
Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim
07931 57-4815
bis
