Yoga Auszeit - Schnupperstunde mit ätherischen Ölen

Gönnen Sie sich eine Stunde der Ruhe und Achtsamkeit: In diesem Kurs erleben Sie tiefe Entspannung für Körper und Seele.
Sanfte Yoga-Übungen in Kombination mit den wohltuenden Düften ätherischer Öle schaffen eine harmonische Atmosphäre, in der Sie den Alltag loslassen und neue Kraft schöpfen können.
Kursleitung: Sabrina Meister
Veranstaltungsort:
Kurhaus - Gartensaal, Erdgeschoss
(Eingang Parkseite)
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich:
Tourist-Information im Alten Rathaus
Marktplatz 1
Telefon: 07931 57-4815
E-Mail: tourismus@bad-mergentheim.de