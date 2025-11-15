Yoga Auszeit - Schnupperstunde mit ätherischen Ölen

Gönnen Sie sich eine Stunde der Ruhe und Achtsamkeit: In diesem Kurs erleben Sie tiefe Entspannung für Körper und Seele.

Sanfte Yoga-Übungen in Kombination mit den wohltuenden Düften ätherischer Öle schaffen eine harmonische Atmosphäre, in der Sie den Alltag loslassen und neue Kraft schöpfen können.

Kursleitung: Sabrina Meister

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Gartensaal, Erdgeschoss

(Eingang Parkseite)

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich:

Tourist-Information im Alten Rathaus

Marktplatz 1

Telefon: 07931 57-4815

E-Mail: tourismus@bad-mergentheim.de