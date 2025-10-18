Yoga Auszeit - Wie bereite ich eine Meditation vor?

Yoga ist ein wunderbarer Weg, sich selbst zu entdecken und inneren Frieden zu finden. Es ist eine sanfte Methode zur Entspannung, die nicht nur den Körper heilt, sondern auch den Geist zur Ruhe bringt und Klarheit schenkt.

Gleichzeitig fördert es die Achtsamkeit, sowohl sich selbst gegenüber als auch im Umgang mit anderen.

Dieser Kurs wird in der Tradition von T. Krishnamacharya durchgeführt, wobei die Übungssequenzen individuell an die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst werden.

Bitte bringen Sie ein Badetuch und ein Getränk mit. Yogamatten und Kissen stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Kursleitung: Thomas Wiesner, Yogalehrer (BD-Yoga, KHYF)

Kurhaus - Gartensaal, Erdgeschoss

(Eingang Parkseite)

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich:

Tourist-Information im Alten Rathaus

Marktplatz 1

Telefon: 07931 57-4815

E-Mail: tourismus@bad-mergentheim.de

