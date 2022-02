In diesem Kurs werden wir die Asanas des Jivamukti Spiritual Warriors erarbeiten. Es handelt sich um eine standardisierte Yoga-Einheit aus der Jivamukti-Methode.

Der Zauber des Spiritual Warriors liegt in seiner ganzheitlichen, körperlich fordernden Abfolge von Asanas, ergänzt durch Impulse aus der Meditation. Die Übungen lassen sich leicht in den Alltag integrieren und können im Anschluss an den Kurs selbstständig weitergeführt werden.