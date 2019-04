Yoga im Willkommensraum

× Erweitern Foto: Kevin Bitz Kulturinsel Stuttgart

Vom Sonnengruß über Kobra und Krieger - freut euch auf YOGA auf der Insel! Im Rahmen des Willkommensraums gibt es ab Mai auf unserer Insel ein Yoga Angebot!

Dieses soll Menschen unterschiedlichster Herkunft, mit und ohne Fluchthintergrund und aus allen Einkommensschichten den Zugang zur Yogapraxis ermöglichen.Es gibt keine feste Kursgebühr, sondern jeder gibt am Ende der Stunde, was er/sie sich leisten kann oder will!

Der Yogakurs eignet sich für alle, die sich für Yoga interessieren, ihren Körper fit und den Geist wach halten wollen oder einfach einen stressigen Tag auf der Matte ausklingen lassen wollen. Egal ob schon geübt oder Anfänger. Sonja ist es gewohnt, Kurse in allen unterschiedlichen Leveln zu unterrichten, so dass sowohl absolute Einsteiger sich wohlfühlen und auch geübtere Yogis ihre Praxis vertiefen können. Durch präzise Anleitungen und behutsame Korrekturen achtet Sonja darauf, dass die Übungen sicher ausgeführt werden. Mit viel Freude und Humor vermittelt sie seit Jahren ihre Liebe zum Yoga und freut sich auf interessierte.

Der Unterricht findet auf Deutsch statt. Eine Matte sollte jede/ jeder selbst mitbringen.

Bitte melde dich vorher per E-Mail an, da es nur begrenzte Plätze gibt:

Sonja_hradetzky@web.deAb auf die Matte und los gehts! Wir freuen uns auf Dich!

Sonjas Facebookprofil findet ihr hier: https://www.facebook.com/sonja.hradetzky