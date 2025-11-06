YOGA mit BEUYS

Yoga-Workshop in Balance mit Dr. Sarah Khan in der Kunsthalle Tübingen als Begleitprogramm der Ausstellung "Joseph Beuys - Bewohnte Mythen"

Ebenso wie sich Joseph Beuys und sein Werk mit Erneuerung und Heilung verbinden lassen, spüren wir in diesem Yoga-Workshop eigenen Tiefendimensionen des Seins durch eine gezielte Asanaarbeit des Yoga, durch Atemübungen und eine abschließende meditative Einheit nach. Wir treten auf diese Weise in Kontakt mit uns selbst, der Außenwelt und dem Kosmos und entwickeln neue Sichtweisen. Yogaasanas sind oftmals der Tier- und Pflanzenwelt entlehnt, wodurch wir unsere Körpergrenzen ausloten. Atemübungen, Pranayama, d.i. die Lenkung unserer Lebensenergie, bewirken, dass die Energie in unserem Organismus (wieder) frei fließen kann. Und unsere Seelenbalance lässt sich auch durch die abschließende meditative Einheit herstellen.