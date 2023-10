Yoga-Seminar: Die Kraft der Stille

Stille schafft Raum für Veränderung in Richtung innerer Freiheit. Stille ist in unserem Leben zu einer kostbaren und eher seltenen Erfahrung geworden. Was brauchen wir, um Stille als wohltuenden Wegbegleiter erfahren zu können?

Dieses Seminar leitet Sie in achtsamen Schritten über Körper- und Atemübungen hin zum Sitzen in der Stille an. Kurze Erläuterungen ergänzen die Praxis.

Bitte ein Badetuch, ein Getränk und ggf. eine leichte Verpflegung für die Mittagspause mitbringen.

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Gartensaal (Eingang Parkseite)

Leitung:

Thomas Wiesner,

Yogalehrer BDYoga

Eine vorherige Anmeldung ist bis mittwochs vor dem Seminar erforderlich:

GästeService

im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon +49 7931 965-250