Yoga-Seminar in der Kleingruppe: Schritte in die Freiheit

Wie können wir uns von unseren bisherigen Gedanken- und Handlungsmustern, die uns nicht guttun, befreien?

Wie können wir lernen, dass Dinge aus dem Alltag uns nicht mehr in einem solchen Maß bestimmen, dass sie unsere Lebensqualität negativ beeinflussen? Yoga bietet die Möglichkeit zu einer neuen Sichtweise zu gelangen, um ein erfülltes, selbstbestimmtes und friedvolles Leben zu führen. Das Seminar bietet einen Einstieg in diesen Weg. In Kurzreferaten werden die Schritte dorthin erläutert und erste Erfahrungen beim Üben gesammelt.

Bitte ein Badetuch, ein Getränk und ggf. eine leichte Verpflegung für die Mittagspause mitbringen.