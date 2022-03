Yoga-Seminar in der Kleingruppe: Yoga und Meditation

In diesem Seminar nähern Sie sich achtsam mithilfe von Yogaübungen der Meditation. Gezielt werden dabei Körper, Atem und Geist für die Meditation, dem Sitzen in der Stille, vorbereitet. Es werden unterschiedliche Möglichkeiten der Meditation vorgestellt und praktiziert, sodass jeder die für sich passende Methode übend erfahren kann. Erlernen Sie in diesen Stunden, wie man wirklich bei sich ankommen und inneren Frieden finden kann.

Bitte ein Badetuch, ein Getränk und ggf. eine leichte Verpflegung für die Mittagspause mitbringen.

Die Zutritts- und Teilnahmebedingungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung sind zu beachten!

Leitung:

Thomas Wiesner,

Yogalehrer BDY

Eine vorherige Anmeldung unter +49 7931 965 -250 oder im GästeService im Haus des Gastes im Kurpark ist bis Mittwoch, 06.04.2022 erforderlich.

- Änderungen vorbehalten -