Yoga-Seminar

Oft neigen wir dazu an Dingen festzuhalten, die uns nicht gut tun. Wir möchten gerne Abstand gewinnen, aber schaffen es oft nicht uns aus dem Gedankenkarussell zu befreien.

Wie können wir lernen, uns durch den oft belastenden Alltag nicht mehr so stark negativ beeinflussen zu lassen?

Yoga bietet hierfür eine Möglichkeit. Wir können eine neue Sichtweise erhalten wie wir ein selbstbestimmteres und damit auch friedvolleres Leben führen und uns in Reflexion und Selbstfürsorge üben können. Dieses Seminar bietet den Einstieg dazu. Hier können wir unter Anleitung die ersten Schritte und Erfahrungen machen und uns von Beginn an in die Yoga-Welt einfinden.

Bitte ein Badetuch, ein Getränk und ggf. eine leichte Verpflegung für die Mittagspause mitbringen.

Veranstaltungsort:

Kurhaus – Gartensaal, Erdgeschoss (Eingang Parkseite)

Leitung:

Thomas Wiesner,

Yogalehrer BDYoga

Eine vorherige Anmeldung ist bis mittwochs vor dem jeweiligen Seminar erforderlich:

GästeService im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon 07931 965 -0

E-Mail: gesundheitsberatung@kur-badmergentheim.de