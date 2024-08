Yoga-Seminar

Entfalte Dein Potenzial.

In Dir steckt mehr als Du glaubst! Oft neigen wir dazu uns zu unterschätzen, gerade in Dingen die wir nicht so gut kennen. Yoga, Meditation und Atemübungen können Dich aber zu einer Stärke führen, die Dich selbst vielleicht überraschen wird. In diesem Seminar erläutere ich den Weg und zeige Dir das „Wie“ dorthin. Wir praktizieren Yoga und Meditation in Kombination mit speziellen Atemübungen, die zu Stabilität und Klarheit führen. Schnell wirst Du erkennen, was alles in Dir steckt.

Bitte ein Badetuch, ein Getränk und ggf. eine leichte Verpflegung für die Mittagspause mitbringen.