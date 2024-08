Yogalounge Herrenberg auf dem Herrenberger Strandsommer

Entdecken Sie die Vielfalt der Yogakurse, die die Yogalounge Herrenberg auf dem Strandsommer anbietet. Von entspannenden Yoga-Sessions bis hin zu speziellen Kursen für Mütter mit Babys und Eltern mit Kindern – hier ist für jeden etwas dabei, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Yoga Session for Everybody - All Level:

Genießen Sie eine Yoga-Session, die für alle Levels geeignet ist. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, diese Stunde bietet eine harmonische Mischung aus Asanas (Yoga-Übungen), Atemtechniken und Entspannung, um Ihre innere Balance wiederherzustellen.

Anmeldung erwünscht über die website: https://www.yogalounge-herrenberg.de/

gerne auch spontane Gäste willkommen