Yoga SUP Kurs

Yogafans aufgepasst: Nun bieten wir an unserer Station in Ludwigsburg auch SUP Yoga an.

Yoga auf der Matte war gestern. Nun trainieren wir unser inneres und äußeres Gleichgewicht bei Übungen auf dem Wasser!

Bei diesen Kursen nehmen wir uns eine kleine Auszeit vom Alltag und konzentrieren uns nur auf uns selbst. Nebenbei trainieren wir auch noch unseren ganzen Körper auf den Stand Up Paddle Boards.

Alle Yogastellungen werden ausführlich von unserer Expertin erläutert und vorgezeigt. Durch die ausgleichenden Bewegungen, die auf dem Wasser notwendig sind um das Gleichgewicht zu halten, arbeiten wir in dieser Yogastunde an unserer Tiefenmuskulatur und können unsere Balance besonders gut trainieren. Dank der verankerten SUP Yoga Insel können wir uns auf die Bewegungen konzentrieren.

Normale sommerliche Yogaklamotten, die gegebenenfalls nass werden dürfen, sind ideal. Eine kleine Abkühlung im Neckar ist nicht ausgeschlossen.

Unsere SUP Yoga Kurse finden an ausgewählten Terminen Freitagabends an unserer Kanustation in Ludwigsburg statt.