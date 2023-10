Seit einigen Jahrzehnten haben zahlreiche Christinnen und Christen die Wege des Yoga und Techniken der Achtsamkeitserfahrung für sich entdeckt und in ihr Leben integriert.

Hier und da erfahren sie deshalb Widerspruch oder sogar Anfeindungen in ihren Gemeinden, weil diese Praktiken für den christlichen Glaubensweg als nicht geeignet oder gar als irreführend oder gefährlich gehalten werden. Gleichzeitig sehen andere darin eine tiefe Bereicherung für ihren persönlichen Glaubensweg.

Das Seminar „Yoga und Achtsamkeit als Erfahrungsweg(e) – Gefahr oder Hilfe für eine gelebte christliche Spiritualität?“ stellt sich dieser Problematik. Es bietet die Möglichkeit zu einer religionswissenschaftlich fundierten Information über die verschiedenen, zum Teil aus dem Osten stammenden, Wege und Techniken. Es öffnet gleichzeitig aber auch Räume zur persönlichen Auseinandersetzung mit diesen Erfahrungswegen.

In den Praxiseinheiten wird die Möglichkeit geboten, diese Techniken in christlicher Perspektive kennen zu lernen und auszuprobieren. „Prüfet alles und behaltet das Gute.“ (1 Thess 5,21). In dieser Perspektive laden Prof. Dr. Andreas Nehring und Pfarrer Dr. Wolfgang Schuhmacher zu einem spannenden Wochenende ins Wildbad Rothenburg ein.

Das Seminar richtet sich an Studierende, wissenschaftlich Interessierte und spirituell suchende Menschen.