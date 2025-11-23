Wenn wir uns bewusst die Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen, können wir eine tiefere Wahrnehmung unserer inneren Welt entwickeln. Jeder von uns ist dazu in der Lage, jenseits des alltäglichen Trubels die leisen Töne des Lebens zu hören.

Diese Fähigkeit zu schärfen bedeutet, unser Leben mit mehr Mitgefühl, Achtsamkeit und Bewusstheit zu gestalten.

Yoga und Meditation sind die Schlüssel, um diese Fähigkeit zu entfalten. Sie helfen uns, den Geist zu beruhigen, das Herz zu öffnen und die Verbindung zu uns selbst zu stärken. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie durch gezielte Übungen und bewusste Praxis mehr Präsenz und Ruhe in Ihren Alltag bringen können.

Dieser Kurs wird nach der Tradition nach T. Krishnamacharya abgehalten, bei dem die Übungsabläufe dem einzelnen Menschen angepasst werden.

HINWEIS: Bitte ein Getränk und ein großes Badetuch mitbringen.

Dieser Kurs ist von der Prüfstelle Prävention nach §20 SGB V zertifiziert.

Infos zur Bezuschussung erhalten Sie von Ihrer Krankenkasse.

Kursdauer:

10 Wochen vom 12. Januar bis 23. März 2026

immer montags von 19:30 Uhr bis 20:50 Uhr

Hinweis: der Termin am Mo, 09. März entfällt. Ersatztermin: Mo, 23. März