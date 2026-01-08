Yoga und Meditation

Yoga ist ein wunderbarer Weg, sich selbst zu entdecken und inneren Frieden zu finden. Es ist eine sanfte Methode zur Entspannung, die nicht nur den Körper heilt, sondern auch den Geist zur Ruhe bringt und Klarheit schenkt.

Gleichzeitig fördert es die Achtsamkeit, sowohl sich selbst gegenüber als auch im Umgang mit anderen.

Unsere Yoga-und Meditations Schnupperstunden sind speziell für Einsteiger:innen konzipiert und bauen nicht aufeinander auf. Unsere erfahrenen Yogalehrer:innen gehen individuell auf Ihre Bedürfnisse ein und gestalten die Übungen entsprechend – ganz in Ihrem Tempo. Bei schönem Wetter findet der Unterricht draußen auf der Yogawiese im Kurpark statt.

Bitte bringen Sie ein Badetuch und genügend zu trinken mit. Yogamatten und Sitzkissen stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Kursleitung:

Christine Rotter

Veranstaltungsort:

Kurhaus / Vitalzentrum - Gartensaal, Erdgeschoss (Eingang Parkseite)