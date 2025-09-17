Yoga: Zeit für Dich! - "Soul Connection"

Die Verbindung von Klangentspannung, Klangmeditation und Klangmassage macht diesen Kurs zu einem entspannenden Erlebnis. Du kannst Deine Gedanken los lasse, und mehr Gefühl für Deinen eigenen Körper entwickeln.
Kursleiterin:
Sibylle Schimscha, Yogalehrerin
Veranstaltungsort:
Kurhaus – Gartensaal, Erdgeschoss0
(Eingang Parkseite)
Verbindliche Anmeldung erforderlich:
GästeService
im Haus des Gastes im Kurpark
Telefon +49 7931 9650
Info
Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim
Sport & Bewegung