Yoga: Zeit für Dich! - "Soul Connection"

Klangyoga

bis

Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim

Die Verbindung von Klangentspannung, Klangmeditation und Klangmassage macht diesen Kurs zu einem entspannenden Erlebnis. Du kannst Deine  Gedanken los lasse, und mehr Gefühl für Deinen eigenen Körper entwickeln.  

Kursleiterin:

Sibylle Schimscha, Yogalehrerin

Veranstaltungsort:

Kurhaus – Gartensaal, Erdgeschoss0

(Eingang Parkseite)

Verbindliche Anmeldung erforderlich:

GästeService

im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon +49 7931 9650

E-Mail: gesundheitsberatung@kur-badmergentheim.de

Info

Kurhaus Bad Mergentheim.jpg
Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim
Sport & Bewegung
07931 9650
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Yoga: Zeit für Dich! - "Soul Connection" - 2025-09-17 18:30:00 Google Yahoo Kalender - Yoga: Zeit für Dich! - "Soul Connection" - 2025-09-17 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Yoga: Zeit für Dich! - "Soul Connection" - 2025-09-17 18:30:00 Outlook iCalendar - Yoga: Zeit für Dich! - "Soul Connection" - 2025-09-17 18:30:00 ical

Tags