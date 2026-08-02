Yogakurs nach T. Krishnamacharya

Yoga ist weit mehr als nur eine körperliche Übung – es ist ein Weg zur Selbstfindung und innerem Frieden.

Durch gezielte Entspannungsmethoden wird nicht nur der Körper heilend gestärkt, sondern auch der Geist findet Ruhe und Klarheit. Die Achtsamkeit, sowohl sich selbst als auch anderen gegenüber, wird in jedem Moment vertieft.

Der Kurs folgt der Tradition von T. Krishnamacharya, bei dem die Übungen individuell auf die Bedürfnisse jedes Teilnehmers abgestimmt werden. Unter der Leitung von Yogalehrer Thomas Wiesner können die Teilnehmer jeden Montag eine wertvolle Auszeit genießen, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

HINWEIS: Bitte ein Getränk und ein großes Badetuch mitbringen.

Dieser Kurs ist von der Prüfstelle Prävention nach §20 SGB V zertifiziert.

Infos zur Bezuschussung erhalten Sie von Ihrer Krankenkasse.

Kursdauer:

10 Wochen vom 14. September bis 16. November 2026

immer montags von 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr