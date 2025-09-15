Yogakurs nach T. Krishnamacharya

Yoga ist ein Weg zur Selbstfindung und innerem Frieden.

Es ist eine Entspannungsmethode, mit der nicht nur der Körper Heilung erfahren kann, auch der Geist findet Ruhe und Klarheit, die Achtsamkeit für sich selbst und den Mitmenschen gegenüber kann gesteigert werden.

Dieser Kurs wird in der Tradition nach T. Krishnamacharya abgehalten, bei dem die Übungsabläufe dem einzelnen Menschen angepasst werden.

HINWEIS: Bitte ein Getränk und ein großes Badetuch mitbringen.

Dieser Kurs ist von der Prüfstelle Prävention nach §20 SGB V zertifiziert.

Kursdauer:

10 Wochen vom 15.09. bis 17.11.2025

immer montags von 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr

Veranstaltungsort:

Kurhaus Bad Mergentheim

Gartensaal-Erdgeschoss (Eingang Parkseite)

Kursleitung:

Thomas Wiesner