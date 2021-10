Yogaseminar in der Kleingruppe: Die Kraft der Stille

Lernen Sie in diesem Seminar, wie Sie mithilfe von Körper- und Atemübungen (asanas und pranayama) leichter in die Meditation, dem Sitzen in der Stille, finden und inneren Frieden und Gelassenheit erfahren können. Das Seminar bietet die Möglichkeit den kostbaren Schatz der Stille in der Meditation zu entdecken.

Bitte ein Badetuch, ein Getränk und ggf. eine leichte Verpflegung für die Mittagspause mitbringen.

Termin:

Samstag, 20.11.2021

von 10.00 - 14.00 Uhr inkl. einer 30-minütigen Mittagspause

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Gartensaal, Eingang Parkseite