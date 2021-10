YogaWorld 2021

Von Freitag bis Sonntag erwarten dich Yoga-Workshops internationaler Top-Lehrer, Meditationen, Vorträge und natürlich viele Verkaufsstände mit allem was das Yogi*ni-Herz begehrt:

Accessoires, Yoga- und Ayurveda-Reisen, Green Fashion und innovative Produkte. Entspann dich in der Relax-Area bei ayurvedischen Massagen oder Klangschalenreisen und entdecke neue Köstlichkeiten in der veganen Startup-Area.

In Stuttgart treffen sich jährlich rund 15.000 Besucher*innen – vom neugierigen Yoga-Anfänger bis hin zum erfahrenen Teacher. Egal ob du deine Netzwerke ausbauen willst, oder auf der Suche nach Inspiration, einer passenden Ayurveda-Therapie oder neuen Yoga-Accessoires bist. Begib dich in Stuttgart auf eine yogische Entdeckungsreise und erlebe den besonderen Spirit der Gemeinschaft, auf den wir alle so lange gewartet haben.