Isaac Anderson wurde das Performen in die Wiege gelegt. Bereits in seiner Kindheit spielte er in verschiedenen Bands und sammelte Bühnenerfahrung bei über hundert Konzerten pro Jahr. Als Tour-Gitarrist und Backgroundsänger bei One Direction-Sänger Louis Tomlinson, mit dem er zweimal um die ganze Welt tourte, wurde er auf den sozialen Medien bekannt und schaffte die Grundlage für eine Solokarriere. Neben mehreren Singles veröffentlichte er seit 2021 zwei EPs, die zusammen knapp 2,8 Mio. Spotify-Streams zählen, während sich die Songs „This Could Be Paradise“ und „Hanging Up“ auf der Streamingplattform als beliebteste Tracks des Sängers exponieren. Mit seinem modern gedachten Singer-Songwriter-Sound, dem ungebrochenen Drang auf Bühnen zu stehen und dem Feuer einer noch jungen Karriere, kommt Isaac Anderson für eine exklusive Sommershow zurück nach Deutschland: Am 17. Juli ist er in Stuttgart zu erleben.

Der schier unendliche Wille Musiker zu sein, zeigte sich in Isaac Andersons Karriere bereits früh. Nach der Schule trieb es den Engländer aus Nottingham auf verschiedene Bühnen: Zum einen mit seiner Band auf etlichen Tourneen durch das Vereinigte Königreich, zum anderen im Alter von 20 Jahren als hauptberuflicher Hochzeitssänger. Spätestens aber mit seinem Einstieg in Louis Tomlinsons Session-Band und der damit einhergehenden Sichtbarkeit auf nationaler Ebene sowie im Fernsehen, brachten ihm seinem Ziel, Vollzeitmusiker zu werden, noch näher. Mit ausverkauften Arenashows auf der ganzen Welt sammelte der Musiker die nötige Erfahrung, sich auch mit seiner eigenen Musik zu etablieren.

Mit einer Vorliebe für Pop, Rock und Singer-Songwriter-Musik produziert Isaac Anderson seine Stücke seit Beginn seiner Solokarriere selbst und weiß seine emotionalen Vocals perfekt in Szene zu setzen. 2021 erschien seine Debüt-EP „Love In Connection“, die ihn in seiner Heimat bekannt machte. Mit der 2022 veröffentlichten „Fingers Crossed“-EP gelangen Isaac Anderson die ersten größeren Hits: „This Could Be Paradise” und „Hanging Up“, die seinen einzigartigen Sound unter Beweis stellen. Es wundert folglich nicht, dass die Single als „Song der Freude und Hoffnung“ beschrieben wird und ebenfalls nicht, dass Isaac Anderson nicht nur auf der Bühne für strahlende Gesichter sorgt und sich mit seiner Musik bereits weltweit in die Herzen seiner Fans gespielt hat. Auch seine aktuelle Single „Don’t Go“ knüpft an diesen Sound an: Poppig und leicht rockig mit Einflüssen aus dem Indie begeistert er seine Fans erneut und lässt mit Spannung sein erstes Album erwarten.