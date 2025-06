Yoshi Nardo & schlecht

Der Stuttgarter Rapper Yoshi Nardo erzählt in mitreißenden Flows vom Erwachsenwerden und vom Kampf mit sich selbst.

Musikalisch und inhaltlich beeinflusst von Künstler:innen wie Kendrick Lamar, Little Simz und OG Keemo verbindet er lyrische Komplexität mit eingängigen Hooks zu modernem Conscious Rap.

Er verkörpert eine neue, reflektierte Art des Mannseins, indem er sich ehrlich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt und diese ungeschönt zum Ausdruck bringt. Zudem beschäftigt er sich mit den Zukunftsängsten seiner Generation und prangert die dafür verantwortlichen politischen Zustände an, ohne sich abgedroschener Floskeln zu bedienen. Feinsinnige Beobachtungen nach innen und außen sowie vielfältige Referenzen und Zitate geben seinen Texten den Charakter eines Wimmelbilds, in dem es viel zu entdecken gibt.

Seine Live-Band schlecht. kombiniert warme Samples mit knackigen Drums und bringt so ihre ganz eigene Klangsprache mit in den Prozess. Ob in lockerem Boom-Bap-Fit oder modernem Trap-Gewand: den hausgemachten Instrumentals ist immer auch reichlich Patina und Geräusch beigemischt.

Das Gepäck voller poetischer Texte und atmosphärischer Beats, machen sich die drei Freunde auf ihre Reise aus dem Keller in die Clubs.