Yoshi Tschira LARGE (presented by HMDK Stuttgart)

Mit der Gründung seines eigenen Large Ensemble verwirklicht der Stuttgarter Gitarrist und Komponist Yoshi Tschira ein langersehntes Herzensprojekt. In der handverlesenen Band vereint er neun herausragende Musiker:innen der süddeutschen Jazzszene, die mit ihrem persönlichen Sound die Kompositionen des Bandleaders prägen.

Das Nonett mäandert ästhetisch zwischen dem Big Band Sound von Maria Schneider, der Durchschlagskraft von Radiohead und der kammermusikalischen Ruhe von Wolfgang Muthspiel. In den Reihen der Band finden sich etablierte Player, wie der Saxofonist Lukas Wögler, die Sängerin Jasmin Kleinheins (Soloprojekt: Nuria Noba), der Pianist Moritz Langmaier sowie der Landesjazzpreisträger und Posaunist Samuel Restle.

Bei dem Large Ensemble sich um einen wandelbaren Klangkörper, der im Tutti an den orchestralen Sound einer Big Band erinnert, aber eben auch ein kammermusikalisches Setting zulässt und damit intimere musikalische Situationen schaffen kann. Die Kompositionen sind geprägt von einem modernen, vielschichtigen Klang, der mutig ist und anecken darf, aber auch keine Scheu vor Geschlossenheit hat. Daraus ergibt sich ein Bandsound, der frisch und absolut zeitgemäß, ja zukunftsorientiert ist.

Im Zentrum des musikalischen Austauschs steht der demokratische Gedanke, der es allen Musiker:innen - mit all ihren individuellen Biographien, Identitäten und musikalischen Profilen - gleichermaßen ermöglicht, den Klang des Kollektivs zu formen.

Besetzung: Felix Burrer (as, cl); Lukas Wögler (ts, fl); Arvid Maier (trp, flgh); Samuel Restle (trb); Jasmin Kleinheins (voc); Yoshi Tschira (git, comp); Moritz Langmaier (p); Moritz Holdenried (b); Ilja Tarnopolskij (dr)