Yoshi Tschira Quintett „Junge Talente“

Die fünf jungen Musiker um den Gitarristen Joschi Tschira verweben die Eigenkompositionen des Bandleaders mit der Musik von Vorbildern wie Wolfgang Muthspiel, Ambrose Akinmusire, Kurt Rosenwinkel oder Brad Mehldau zu einem organischen Klangbild.

Der kosmopolitische, lebhafte Geist des Jazz ist dabei ebenso prominent zu hören, wie auch die Sehnsucht nach einem Ruhepol, die Suche nach Harmonie und Geschlossenheit.

Und es gibt diesmal auf dem Österberg nicht nur junge, frische Sounds für die Ohren: passend dazu findet dieses „Jazz im Studio“ Konzert erstmals im Saal des neuen SWR Studios statt.

Come and listen, come and look!