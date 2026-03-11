Mit seiner ersten eigenen Tour startet Yosho in eine neue Phase seiner Karriere: Nach Support Shows für Artists wie RIN & Schmyt, Berq, ENNIO und weitere geht der Wiener Künstler erstmals auf Debüttour – und bringt dabei mehr auf die Bühne als nur seine eigene Musik. Unter dem Leitgedanken “Künstler von Morgen“ entsteht ein Raum für neue Stimmen, kreative Kollaborationen und wechselnde Special Guests.

Yoshos Musik lässt sich am Besten als Mischung aus Trap, Indie und Alternative beschreiben. Sein Sound verbindet einen zukunftsgerichteten Ansatz mit zeitlosen Einflüssen und emotionaler Direktheit. Genau dieses Spannungsfeld prägt auch die Tour: ein „Futuresound“, der bewusst mit Momenten aus der Vergangenheit spielt und dabei eine eigene, unverwechselbare Atmosphäre schafft.

Sein aktuelles Tape “GARROS“ markiert einen wichtigen Meilenstein, ist jedoch nur ein Zwischenschritt. Bis zur Tour sind noch weitere Releases angekündigt. Nach rund zwei Jahren seit seinen ersten Veröffentlichungen, darunter frühe Tracks wie “Andere Stadt“, beginnt nun ein neues Kapitel, in dem sich Yosho klar positioniert.

“Künstler von Morgen“ ist dabei nicht nur Titel oder Konzept, sondern auch eine Haltung. Es steht für Verantwortung gegenüber einer neuen Generation von Artists, für gegenseitige Unterstützung und für den Anspruch, kreative Räume zu öffnen. Die Tour versteht sich entsprechend als Plattform, die über den einzelnen Künstler hinausgeht. Live dürfen sich Fans auf ein intensives Erlebnis einstellen: energiegeladene

Moshpit-Momente treffen auf ruhige, emotionale Passagen. Dieser Wechsel aus Druck und Verletzlichkeit ist zentral für Yoshos Performance: roh, direkt und verbindend.

Die Debüttour markiert damit nicht nur einen persönlichen Meilenstein, sondern auch ein klares Statement: für neue Perspektiven, für genreübergreifendes Arbeiten und für die Sichtbarkeit der “Künstler von Morgen“. Tickets gibt es ab Freitag, den 24.04.2026, um 16:00 Uhr exklusiv bei Krasser Stoff und Eventim und ab Freitag, den 01.05.2026, um 16 Uhr bei allen weiteren bekannten VVK-Stellen.