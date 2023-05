Freuen Sie sich auf ein einzigartiges Konzerterlebnis mit "You are the Voice"!

Die Chorvereinigung Weil der Stadt, die DitSingers und die Chorgemeinschaft Untertürkheim präsentieren Ihnen eine abwechslungsreiche Mischung aus ruhigen und fetzigen Liedern.

Die Rahmenhandlung des Konzerts ist eine Radiosendung, bei der Zuhörer anrufen und ihre persönlichen Geschichten teilen, die dann von den Sängern mit passenden Liedern untermalt werden. Die Musik reicht von Pop- und Rock-Songs bis hin zu einigen Liedern aus Musicals. Freuen Sie sich unter anderem auf bekannte Hits wie "80 Millionen" von Max Giesinger, "Shallow" von Lady Gaga und "Your Song" von Elton John, sowie weitere Songs von Pur, Michael Jackson, Queen, Unheilig und einige der beliebtesten Songs aus "The Greatest Showman".

Erleben Sie ein Konzert, das Sie nicht nur musikalisch, sondern auch emotional berührt. "You are the Voice" ist ein Konzert, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und seien Sie Teil eines unvergesslichen Abends voller Musik und Emotionen.