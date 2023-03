Lieder als Seelennahrung: Mit seinem neuen Programm „You raise me up - Lieder für die Seele“ setzt der Pianist und Sänger Mathias Bozó in dieser sehr speziellen Zeit ein Zeichen für den Ausdruck von Liebe, Freundschaft, Trost und Hoffnung.

Bozó, der für seine emotionalen und dynamischen Darbietungen bekannt ist, nimmt uns mit auf eine Liederreise mit Melodien und Themen, die uns alle bewegen und die uns an Herz und Seele gut tun. Neben dem Titelsong „You raise me up“ zelebriert er wunderbare Songs wie „Bridge over troubled water“, „Stand by me“, „I can see clearly“ oder auch Charly Chaplin´s Ballade „Smile“. Ein intensives und buntes musikalisches Programm, das berührt und bewegt.