You're Driving Me Crazy - Die goldenen 20er Jahre

Original Prague Syncopated Orchestra.

Bereits 1974 gegründet, zählt das tschechische Salonorchester zu den führenden Ensembles in Europa, wenn es um authentischen Jazz und Tanzmusik der 20er Jahre geht. Denn mit Originalinstrumenten, damaliger Improvisationstechnik und den richtigen Arrangements, klingen Titel wie der Tiger Rag, You‘re Driving me Crazy, Deed I Do oder Five Foot Two, Eyes Of Blue gerade so, als ob die Savoy Orphans, Benny Goodman, Duke Ellington oder Bix Beiderbecke and his Gang noch persönlich auf der Bühne stehen würden. Der Schlosshof wird somit heute zum Open Air-Cotton Club.

Michael Chomiszak Trompete / Jan Pospíšil Saxofone & Klarinette / Vojt?ch Pospíšil Saxofone & Klarinette / Mat?j Šmíd Posaune & Gesang / Antonín Dlapa Banjo & Gitarre / Tomáš Mika Banjo / Jan Brabec Banjo / Pavel Jure?ka Kontrabass & Sousaphon / Jií Gilík Klavier