Die südkoreanische Sängerin Youn Sun Nah besitzt eine der ausdrucksstärksten und außergewöhnlichsten Stimmen des zeitgenössischen Jazz. Für ihre inzwischen zehn veröffentlichten Alben erntete sie durchweg begeisterte Kritiken und eroberte die Jazzwelt im Sturm.Nach 20 Jahren in Paris lebt die mehrfach ausgezeichnete Sängerin seit geraumer Zeit wieder in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul – und gleichbedeutend mit der Wahl ihres Wohnortes stellt auch ihr neues Live-Programm eine Rückkehr zu ihren Wurzeln dar. Mit ihrem im März erschienen neuen Album ›Immersion‹ und der dazugehörigen Tournee setzt Youn Sun Nah auf den intimen Rahmen einer Trio- Besetzung im vornehmlich akustischen Soundgewand, das sowohl ihre unverwechselbare und eindringliche Stimme als auch ihre Storytelling-Fähigkeiten in den Fokus rückt.»One of the most beautiful voices of today's jazz.« Le FigaroYoun Sun Nah – vocalsPierre-François ›Titi‹ Dufour – drums, percussion, celloTomek Miernowski – guitar, bass, keyboard