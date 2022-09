20 Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums präsentiert die koreanische Sängerin Youn Sun Nah WAKING WORLD, ein g^anz persönliches Songwriter-Album, bei dem sie erstmals sowohl Musik als auch Texte komplett selbst geschrieben hat.

11 Songs auf dem Weg durch die verschiedenen Universen ihrer Diskographie, von Jazz, Pop, Folk und Weltmusik. Ein neues Repertoire, das sie mit einer brandneuen Band auf die Bühne bringen wird: Der amerikanische Bassist Brad Christopher Jones trifft auf den französischen Gitarristen Thomas Naïm und den Pianisten Tony Paeleman. Alle werden sowohl akustisch als auch elektrisch spielen und damit unterstreichen, dass die für die Shows von Youn Sun Nah typischen Klimaschwankungen mehr denn je immer präsent sind. Youn Sun Nah eröffnet den neuen Songzyklus mit einem Vogel, der am Boden bleiben muss („Bird On The Ground“), doch sie durchbricht schließlich diese Melancholie. Waking World ist ein komplexes Selbstporträt mit Licht und Schatten. „Dieses Album ist beides: ein unglaubliches Vergnügen – und eine gewaltige Herausforderung“, sagt Youn Sun Nah. Die Ausnahmesängerin zog in den Neunzigern nach Paris und befasste sich intensiv mit Jazz und Chanson befasste. Ihr sechstes Album VOYAGE markierte den internationalen Durchbruch – gefolgt von prämierten Meilensteinen wie SAME GIRL, LENTO oder SHE MOVES ON.

Youn Sun Nah : vocals

Brad Christopher Jones : acoustic bass, electric bass

Thomas Naïm : acoustic guitar, electric guitar

Tony Paeleman : piano, keyboards, synthesizer