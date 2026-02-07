Die Ludwigsburger Schlossfestspiele präsentieren mit zwei Festspiel-Nächten ein neues Format im Innenhof des Kunstzentrums Karlskaserne, das die lauen Sommerabende mit außergewöhnlichen musikalischen und künstlerischen Momenten erfüllt.

Den Auftakt macht die gefeierte koreanische Sängerin Youn Sun Nah, deren Songs wie zarte Dialoge zwischen Erde und Himmel schweben. Mit einer einzigartigen Mischung aus Jazz, Folk und Weltmusik verzaubert sie ihr Publikum und eröffnet die erste Festspiel-Nacht mit großer Klangpoesie. Als künstlerisches Intermezzo setzt die Choreografin Wanda Moretti mit ihrer venezianischen Kompanie Il Posto einen eindrucksvollen Akzent: An der Fassade des Mannschaftsgebäudes der Karlskaserne tritt Tanz in Dialog mit der Architektur. Die neun Musiker der niederländischen Band Jungle by Night bringen mit ihrem mitreißenden Mix aus analoger Tanzmusik, Nu-Disco, Krautrock, 70er-Jahre-Funk und 80er-Jahre-Elektro ultimative Sommerenergie auf die Bühne. Ihr »Sommergroove pur« lädt zum Tanzen und Träumen unter dem Sternenhimmel ein und rundet die Festspiel-Nacht mit urbaner Lebensfreude ab. Ein Abend voller Kontraste, der Musik und Tanz in besonderer Atmosphäre zu einem unvergesslichen Fest verbindet.