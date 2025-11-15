Younee – Improvisations Live in Germany

Mit ihrem dritten Album setzt die südkoreanische Pianistin und Komponistin YOUNEE neue Maßstäbe und feiert ein fulminantes Comeback.

Improvisations Live in Germany zeigt eindrucksvoll ihre außergewöhnliche Gabe zur freien Improvisation und ihre tiefe Verbindung zur Musik. Dieses Album ist eine lebendige Dokumentation ihrer musikalischen Reise und des unermüdlichen Strebens nach künstlerischer Freiheit und Innovation. Aufgenommen an verschiedenen Orten in Deutschland, fängt es die Magie einzigartiger Auftrittsmomente ein. Jedes Stück ist ein Unikat, geprägt von der besonderen Atmosphäre und der Energie des Publikums, der Akustik des Saals und dem Charakter des Flügels. Mit ihrer beeindruckenden Kreativität und Dynamik schafft sie einen neuen, aufregenden Stil: Free Classic & Jazz. Die Aufnahmen erfolgten mit einer ganz speziellen Mikrofonie, die den Hörer quasi in die Position der Künstlerin am Piano versetzt.