Younee - Piano Intim

Mit ihrem dritten Album setzt die südkoreanische Pianistin und Komponistin Younee neue Maßstäbe und feiert ein fulminantes Comeback.

Ihr neues Album „Improvisations Live in Germany“ zeigt eindrucksvoll ihre außergewöhnliche Gabe zur freien Improvisation und ihre tiefe Verbindung zur Musik. Die CD ist eine lebendige Dokumentation ihrer musikalischen Reise und des unermüdlichen Strebens nach künstlerischer Freiheit und Innovation. Einige der Stücke haben Hinweise auf ihre Einflüsse, wie „Hallo Beethoven“ Zitate aus den Klavierkonzerten des Meisters einbringt. Aufgenommen an verschiedenen Orten in Deutschland, fängt es die Magie einzigartiger Auftrittsmomente ein.

Jedes Stück ist ein Unikat, geprägt von der besonderen Atmosphäre und der Energie des Publikums.

Die Akustik des Saales, besonders der Charakter des Flügels, spielt eine große Rolle. Mit ihrer beeindruckenden Kreativität und Dynamik schafft sie es, die Grenzen zwischen Klassik und Jazz zu überschreiten und einen neuen, aufregenden Stil zu kreieren: Free Classic & Jazz.

Es sind Younees spontane und frei komponierte Stücke während ihrer Live-Auftritte, die einem schier den Atem rauben können und immer wieder große Begeisterung bei dem Publikum auslösen.

Dieses Erlebnis wird dadurch verstärkt, dass bei diesem Konzert die Zuhörer hautnah auf der Bühne direkt neben dem Flügel sitzen.