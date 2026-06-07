Young Artists Scotland - Ein Abend voller Kammermusik

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Internationalen Kammermusikkurses Young Artists Residency an der Musikakademie Schloss Weikersheim.

Leitung: Helena Buckmayer

Zum ersten Mal präsentieren wir unsere ausgewälten, internationalen Teilnehmerinnen, Teilnehmer und unsere Dozenten aus Schottland, USA, Niederlande, Japan, Deutschland, Türkei und Italien mit einem Abend voller Juwele des Kammermusikrepertoires in Schwäbisch Hall.

Nach einer arbeitsintensiven Residenz an der Musikakademie Weikersheim freuen sich die hochmusikalischen Studenten und StudentInnen eine Selektion ihres Repertoires vorzutragen.

Porgramm enthält: Dvorak's herrliches Klavierquintett No.2, Schubert's dramatisches Streichquartett No.14 'Der Tod und das Mädchen' und Turina's charactervolles Klavierquartett, Saint Saens' verspielte Tarantella und verschiedenes mehr

Ein Abend für Kammermusikliebhaber und Liebhaberinnen.

Programm:

Schubert Streichquartett No. 14 in D-Moll

"Der Tod und das Mädchen"

Dvorak Klavierquintett in A Dur No. 2 Op.81

Turina Klavierquartett in A Moll Op. 67

Beethoven, Mozskovsky, Saint Saens