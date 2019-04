Einmal im Monat treffen sich junge Erwachsene im d.a.i., um Filme in den Himmel zu loben, gnadenlos niederzumachen oder sie auf Nimmerwiedersehen im Schlund der Durchschnittlichkeit verschwinden zu lassen. Jedes Treffen steht unter einem bestimmten Motto, zu dem es auch eine kleine Einführung durch Nicolas Lidy gibt. Bei Snacks und günstigen Getränken in netter Runde kritisieren was das Zeug hält - was will man mehr?

In deutscher Sprache; Filme auf Englisch