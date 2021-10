Young Critics - Extremely Loud & Incredibly Close (2011)

Filme allein auf der Couch schauen ist Dir zu langweilig? Dann schau doch mal bei Young Critics vorbei. Jeden zweiten Sonntag im Monat treffen sich junge Menschen zwischen 16 und 29

Jahren um sich bei Filmen im Original gemeinsam zu gruseln, zu lachen, zu schluchzen oder sich aufzuregen. Angehende Filmkritiker*innen können danach bei der freiwilligen Diskussion ihren Gedanken freien Lauf lassen.

Vollendet wird das ganze Filmerlebnis mit Popcorn und Snacks.

14.11. Knives Out (2019): Als der berühmte Krimiautor Harlan Thrombey am Tag nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden wird, ermittelt der renommierte Privatdetektiv Benoit Blanc in der exzentrischen Familie.

12.12. Happiest Season (2020): Abby will an Weihnachten um die Hand ihrer Freundin Harper anhalten, doch als herauskommt, dass Harpers konservative Familie noch gar nicht von der Beziehung weiß, verkompliziert sich die Situation plötzlich.

• In deutscher und/oder englischer Sprache

• Für dieAltersgruppe 16-29 Jahre.

• Ort: d.a.i.-Bibliothek

• Eintritt: frei