Young Gun Silver Fox

Andy Platts (Mamas Gun) und Multiinstrumentalist und Produzent Shawn Lee sind die zwei Hälften des Duos.

Mit ihrem fünften Studioalbum „Pleasure“ präsentieren sie eine Band auf dem Höhepunkt ihrer Karriere – Einflüsse von Steely Dan, Earth Wind & Fire und Paul McCartney sind allgegenwärtig. In Aalen komplettieren Posaune, Trompete und Saxofon das Klangbild.

21:00 Uhr St. Paul & The Broken Bones

Acht Musiker, volle Bläsersektion, eine Stimme wie eine Predigt: St. Paul & The Broken Bones setzen am 7. November 2026 im KUBAA den Headlineabend des 35aalenerjazzfest unter Strom.

Die 2011 in Birmingham, Alabama, gegründete Band ist berühmt für ihre mitreißenden Live-Shows und die leidenschaftliche Stimme von Paul Janeway. Ihr selbstbetiteltes sechstes Album, aufgenommen in den legendären FAME Studios und produziert von Eg White (Adele, Celine Dion), verbindet Psych-Funk, Gospel-Balladen und filmischen Rock. Geteilte Bühnen mit The Rolling Stones, Lizzo und Black Pumas, Auftritte bei Coachella, Glastonbury und Bonnaroo, dazu eine Einladung von Sir Elton John zur Oscar-Party – diese Band ist Weltklasse.

nenschein, breite Harmonien, pure Spielkultur – ein Konzert mit blauem Himmel.