Freudige Aufregung, Schmetterlinge im Bauch, der erste Kuss, der erste Schmerz.

Dem intensiven Rausch der Gefühle, wie ihn die erste Liebe den meisten beschert, widmet sich der dreiteilige Tanzabend »Young Lovers« mit ganz unterschiedlichen Handschriften.

Der israelische Choreograf und ehemalige Tänzer der Kibbutz Contemporary Dance Company Nadav Zelner wird mit "Well done" eine Uraufführung für das Ensemble kreieren. Außerdem wird Tanzintendant Stephan Thoss eine neue Arbeit präsentieren und "The little man" von Imre und Marne van Opstal nach dem großen Erfolg in der letzten Spielzeit auf die Mannheimer Bühne zurückkehren.