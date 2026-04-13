Die jungen Zauberkünstler Noel (Deutscher Vize-Jugendmeister der Zauberkunst), Maurice Grange (Europameister der Zauberkunst) und Lukas (Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland) verwandeln den Saal in einen magischen Ort und bringen die Zuschauer zum Staunen.

Young Magic – die neue Generation der Zauberkunst.

Vergessen Sie altmodische Zylinder, verstaubte Zauberstäbe und ernste Mienen – bei Young Magic erwartet Sie moderne Magie, die begeistert und überrascht. Die jungen Ausnahmetalente lesen Gedanken, lösen Zauberwürfel in Sekunden und lassen Gegenstände mit verblüffender Fingerfertigkeit aus dem Nichts erscheinen.

Noel, Deutscher Vize-Jugendmeister der Zauberkunst, fasziniert mit innovativen Kunststücken und technischer Perfektion. Mit Leichtigkeit und Witz sorgt er immer wieder für überraschende Wendungen und magische Highlights.

Maurice Grange, Europameister der Zauberkunst, bringt mit gerade einmal 20 Jahren frischen und frechen Wind in die Zauberkunst. Statt mit Zylinder kommt er mit Augenzwinkern und cleveren Sprüchen auf die Bühne. Erleben Sie preisgekrönte Fingerfertigkeit, die verblüfft, Spaß macht und im Kopf bleibt.

Lukas, Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland, präsentiert moderne Zauberkunst mit Humor, Charme und einer mitreißenden Art. Durch lebendige Interaktion, überraschende Effekte und eine authentische Bühnenpräsenz sorgt er bei jedem Event für unvergessliche Momente – und echte Begeisterung.

Mit Young Magic bringen die drei Zauberkünstler frischen Wind in die Welt der Illusionen. Freuen Sie sich auf eine Show, die klassisches Zauberhandwerk in die heutige Zeit bringt – unerwartet, nah und absolut magisch.