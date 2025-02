Die Young Scots Trad Awards Winner Tour 2025 bringt eine frische Folk-Brise von den Highlands nach Deutschland. Traditionelle Musik ist ein kulturelles Phänomen in Schottland und auf der ganzen Welt, dessen Ursprünge sich über Tausende von Jahren zurückverfolgen lassen. Auch heute noch ist diese Musik so beliebt und kulturell relevant wie eh und je. Neben den alltäglichen Livekonzerten und gemeinsamen Sing- und Tanzveranstaltungen finden eine Vielzahl an Festivals statt, die zu wahren Besuchermagneten geworden sind.

Der Nachwuchs in der schottischen Musikszene ist reichlich vorhanden. Viele junge Musikerinnen und Musiker beleben die Szene und verleihen dem traditionellen Folk ihre eigene Note. Bei prestigeträchtigen Wettbewerben wie dem "Young Traditional Musician of the Year Award" von BBC Radio Scotland werden jährlich die virtuosesten Musikerinnen und Musiker der schottischen Szene ausgezeichnet.

Seit 2018 präsentiert Concert Connections mit der Young Scots Trad Awards Winner Tour einige dieser phänomenalen Preisträgerinnen und Finalistinnen in Deutschland und einigen Nachbarländern. 2025 werden Eryn Rae an der Geige, Mairi McGillivray am Gesang und Ailish Sutherland an Dudelsack und Whistles in der ersten Programmhälfte ihr Können zunächst solo präsentieren. Sie werden jeweils von dem Ausnahmegitarristen Pablo Lafuente begleitet.

Im zweiten Teil des Programms werden sie gemeinsam die Bühne mit einem Feuerwerk schottischer Virtuosität erbeben lassen. Fans können sich auf einen mitreißenden Abend voller traditioneller schottischer Musik freuen, präsentiert von talentierten jungen Künstlerinnen und Künstlern, die die Zukunft des schottischen Folks maßgeblich mitgestalten.

Preis

Abendkasse 23 € Vorverkauf 20 € Ermäßigung (Schüler*innen/Studierende) 3,00 €, wird an der Abendkasse ausgezahlt. Bitte gültigen Ausweis mitbringen.