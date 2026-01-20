Young Scots Trad Awards Winner Tour 2026

Schottischer Folk ist nicht nur Musik, sondern ein Lebensgefühl, das von Generation zu Generation weitergegeben wird und tief in der Kultur des Landes verwurzelt ist.

Im Februar/März 2026 wird man die Magie dieses musikalischen Erbes hautnah erleben können, wenn vier talentierte PreisträgerInnen und FinalistInnen – u.a. der renommierten BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year Awards - die Bühnen Deutschlands erobern werden.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 begeistert die Young Scots Trad Awards Winner Tour mit ihrem facettenreichen Konzept, das Tradition und Innovation miteinander verbindet. In der ersten Hälfte des Abends präsentieren die KünstlerInnen ihre individuellen Talente in beeindruckenden Solostücken, die die Vielfalt und Tiefe des schottischen Folk widerspiegeln. In der zweiten Hälfte vereinen sie ihre Kräfte und verwandeln die Bühne in ein mitreißendes Folk-Feuerwerk, das mit kraftvollen Melodien und mitreißenden Rhythmen überzeugt.

Die Young Scots – das sind Chloë Bryce, die mit ihrer berührenden Stimme und virtuosen Geigenspiel verzaubert; Calum McIlroy, der mit seinem Gesang und seiner Gitarre das Publikum auf eine emotionale Reise mitnimmt; Megan MacDonald, die mit ihren fesselnden Akkordeonklängen die Herzen der Zuhörer erobert; und Fionnlagh Mac A' Phiocar, der mit Dudelsack und Flöten für Gänsehautmomente sorgt und die Tradition lebendig werden lässt.

Diese Tour ist nicht nur eine Hommage an die junge Generation des schottischen Folk, sondern auch eine Feier der Kreativität, die diesen traditionellen Musikstil in die Gegenwart trägt – für Konzertabende voller Emotionen und unvergesslicher Klänge ist gesorgt!