Youngsters machen Kultur 2022

Das Kulturfestival für Kinder und Jugendliche im Hohenlohekreis, veranstaltet von der Kulturstiftung Hohenlohe, geht in die zweite Runde. Beginnend mit dem 01.05.2022 finden bis zum 02.10.2022 insgesamt acht Kulturveranstaltungen für Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Veranstaltungsorten im Hohenlohekreis statt.

Das Projekt, organisiert vom Regionalmanager für Kultur, Leon Neidhart, soll die reiche kulturelle Vielfalt des Hohenlohekreises allen Kindern und Jugendlichen der Region zugänglich machen. Wie der Name des Festivals bereits suggeriert, liegt der Fokus auf dem Selbermachen, dem Experimentieren und Ausprobieren. Somit sollen die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mit Kultur in Berührung kommen und dafür begeistert werden. Genau wie letztes Jahr wurde auch dieses Mal mit Kulturschaffenden aus der Region kooperiert, um die lokale Kulturszene zu fördern. Um die unterschiedlichen Interessen und Charaktere ansprechen zu können, wurden jeweils vier Veranstaltungen für Kinder zwischen ca. 5 und 12 und vier Veranstaltungen für Jugendliche ab ca. 13 Jahren geplant. Ob von erfahrenen DJs Tipps und Tricks lernen, den eigenen Song schreiben, richtig gute Fotos schießen, auf den Spuren von Räubern den Wald erkunden oder einfacher nur guter, vielfältiger und handgemachter Musik lauschen, für alle ist was dabei und das Beste: Es sind keinerlei Vorkenntnisse oder Instrumente nötig, um teilnehmen zu können. Damit auch alle Interessierten an dem Angebot teilhaben können, ist die Teilnahme kostenlos, lediglich eine Anmeldung ist notwendig.

Folgende Veranstaltung finden dieses Jahr zwischen Mai und Oktober statt:

Für Kinder zwischen ca. 5 und 12 Jahren: 01.05.2022, Kloster Schöntal: Konferenz der Tiere – Kinder- und Familienkonzert (Ensemble D’Accord / Martina Trumpp & Frederic Böhle)