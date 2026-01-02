Your Session

Fünf Musiker, die seit über zehn Jahren gemeinsam im Raum Heidenheim aktiv sind, vereinen ihre Leidenschaft für Musik zu einem mitreißenden Sound.

Die Stilrichtungen reichen von gefühlvollen Balladen über Pop und Soul bis hin zu groovigem Rock – zeitlose Klassiker, mit Herz interpretiert und neu belebt. Werner Lehmann (Gitarre), Alexander Leberer (Piano), Matthias Vetter (Bass), Dieter Palinkas (Schlagzeug) und Stephanie Vetter (Gesang) stehen für Spielfreude, langjährige Erfahrung und eine Freundschaft, die man bei jedem Ton spürt.

Freut euch auf: eine entspannte Atmosphäre, ehrliche Musik und eine musikalische Reise durch über 60 Jahre Musikgeschichte.