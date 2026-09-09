Yousra & Piya

Yousra verbindet auf eindrucksvolle Weise deutschsprachige Texte, Pop, Jazz, Soul und ihre marokkanischen Wurzeln.

Die gebürtige Berlinerin singt mit ihrer kräftigen Stimme über sanfte Melodien, begleitet von Gitarren und Pianos. Sie singt von Liebe, Abschieden und Berlin, die Stadt, die ihre Heimat und immer auch ein Teil ihrer Lieder ist – eine musikalische Reise zwischen Erinnerung, Sehnsucht und Zugehörigkeit.

Die Sängerin und Songwriterin piya entwickelt seit einigen Jahren konsequent ihren eigenen Style zwischen Chanson, Indie und elektronisch geprägtem Pop. Mit intensiven Texten und einer klar wiedererkennbaren Klangsprache erspielt sie sich Schritt für Schritt eine wachsende Hörerschaft.

Piyas Musik bewegt sich zwischen Verletzlichkeit und Kraft und schafft so einen Sound, der sich nicht entscheiden muss, sondern beides gleichzeitig trägt. Es geht um Angst, um Macht und um den Moment, in dem man beschließt, nicht mehr leise zu bleiben.