Youssef Maghrebi präsentiert sich mit einem einzigartigen Mix aus Humor, Erfahrung und Tiefe. Als gebürtiger Stuttgarter mit tunesischen Wurzeln ist er ein Schauspieler, Theaterpädagoge und Comedian, der seine Vielseitigkeit auf eine unvergessliche Art und Weise zum Leben erweckt. In seinem ersten Solo-Programm „Kopf hoch“ nimmt er das Publikum mit auf eine humorvolle Reise durch sein Leben – von seiner Erfahrung als Schauspieler in einer Hauptrolle im „Tatort“ bis zu seinen Auftritten auf internationalen Theaterbühnen. Aber Youssef Maghrebi ist nicht nur auf den Bühnen zu Hause: Als Theaterpädagoge hat er in Schulen, Bildungsstätten und sogar im Gefängnis gearbeitet und bringt auf humorvolle Weise die Unterschiede zwischen dem Leben in Tunesien und Deutschland ins Gespräch.

Mit einer Mischung aus scharfsinnigem Humor und persönlichen Anekdoten aus seiner Arbeit als Schauspieler und Pädagoge beleuchtet Youssef die Herausforderungen und Erlebnisse, die er sowohl als Mensch als auch als Künstler gemeistert hat. Warum er Theaterpädagoge wurde, was er in deutschen Schulen anders erlebt hat und wie seine Erfahrungen in Tunesien ihn geprägt haben – all das verpackt er in einem humorvollen, aber auch nachdenklichen Programm, das zum Lachen und gleichzeitig zum Reflektieren anregt.

