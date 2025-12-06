Youth Against Antisemitism

Komma Esslingen Maille 5, 73728 Esslingen am Neckar

Talk mit RIAS e.V., Bands: Loretta (Stuttgart) + Mary Ocher (Berlin).

Youth Against Antisemitism verbindet politische Bildung mit Kultur. Im Zentrum stehen verschiedene Erscheinungsformen von Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Problem – unabhängig von politischer Orientierung oder Religion. Bei YAA ist diesmal RIAS e.V. Baden-Württemberg, die Meldestelle für antisemitische Übergriffe, im Komma zu Gast. Nach dem Talk gibt es zwei Bands, sowie Hummus und israelischen Rotwein. Die in Berlin lebende Musikerin Mary Ocher und die Band Loretta aus Stuttgart werden ein Konzert spielen.

