Album Release Show
Vergiss Genres. Vergiss Nostalgie. Vergiss die Playlist, auf der alles funktioniert, aber nichts und niemand mehr brennt.
YUGND treten mit ihrem selbstbetitelten Debut Album die Tür ein. Eine wilde Achterbahnfahrt aus Wut, Träumen, Verzweiflung, großer Gefühle und fick dich Attitude zwischen Untergang und dem Warten auf morgen.
Ein Hybrid aus Rap-Attitude, Punk-Wut und postmoderner Verzweiflung, der sich nicht in dein Format pressen lässt.
Für Herzmenschen mit offenen Wunden und offenen Ohren. Für die, denen der Mainstream zu glatt ist und das Underground-Geschwurbel zu schal. Sound für alle, bei denen Musik was auslöst - keine Kulisse, sondern Kontakt.
YUGND - dein Kuss auf die Wunde
