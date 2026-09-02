YUNG PEPP ist einer der spannendsten Newcomer der deutschen Musikszene. Am 11. Oktober will der Künstler in der Stuttgarter Schräglage deutlich machen, dass er gekommen ist, um zu bleiben.

Bereits im Januar hat YUNG PEPP drei seiner Shows innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft. Ein Statement, das kaum übersehen werden kann: Wer so früh im Jahr, noch am Anfang seiner Karriere, bereits Sold-Out-Shows vorweisen kann, hat eine Fanbase, die wächst – und eine Energie auf der Bühne, die sich herumspricht.

Was seinen Aufstieg zusätzlich unterstreicht, sind die zahlreichen Supports, die er in der Vergangenheit gespielt hat. YUNG PEPP war bereits Voract für Kraftklub, Jassin, Clueso oder 01099. Auch die Musikindustrie hat längst aufgehorcht: YUNG PEPP ist ARD New Music Hotlist Artist und damit Teil einer Auswahl, die die vielversprechendsten Stimmen der deutschen Musikszene auszeichnet. Eine Anerkennung, die seinen Weg bestätigt – aber längst nicht den Endpunkt markiert.

2026 steht unter einem guten Stern für YUNG PEPP. Die Zeichen, die Bühnen, die Playlists – alles deutet in eine Richtung: Nach oben.